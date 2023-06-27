Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 8:38

На маршруте пригородных поездов Екатеринбург-Алапаевск появится еще одна станция

С 30 июня по 15 октября они будут останавливаться на станции Крутиха
Анжелика УФИМЦЕВА
В расписании пригородного поезда вводится новая станция

В расписании пригородного поезда вводится новая станция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По просьбам жителей Свердловской области на летний период добавится дополнительная станция для пригородных поездов с сообщением Екатеринбург – Алапаевск.

Станция находится в поселке Крутиха Режевского городского округа, там нет пригородных касс, поэтому пассажиры могут оформить билет через мобильное приложение или непосредственно у контролера.

В пресс-службе СвЖД заявляют, что в связи с такими изменениями время прибытия поезда изменится лишь незначительно – в пределах 3 минут в зависимости от станции.

Напомним, что на железной дороге в Свердловской области на дачный период вводится больше электричек из-за роста пассажиропотока.