На маршруте пригородных поездов Екатеринбург-Алапаевск появится еще одна станция

В расписании пригородного поезда вводится новая станция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По просьбам жителей Свердловской области на летний период добавится дополнительная станция для пригородных поездов с сообщением Екатеринбург – Алапаевск.
Станция находится в поселке Крутиха Режевского городского округа, там нет пригородных касс, поэтому пассажиры могут оформить билет через мобильное приложение или непосредственно у контролера.
В пресс-службе СвЖД заявляют, что в связи с такими изменениями время прибытия поезда изменится лишь незначительно – в пределах 3 минут в зависимости от станции.
Напомним, что на железной дороге в Свердловской области на дачный период вводится больше электричек из-за роста пассажиропотока.