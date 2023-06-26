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НовостиОбщество26 июня 2023 12:40

На Урале реконструируют два молодежных центра за 84,6 миллиона рублей

Средства на работы будут направлены из федерального бюджета
Дарья ЧИПУРИНА
Финансирование произойдет по инициативе губернатора региона

Финансирование произойдет по инициативе губернатора региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на реконструкцию двух молодежных центров выделят 84,6 миллиона рублей из федерального бюджета. Это произойдет по инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.

Уже в 2024 году многомиллионную субсидию получит регион на развитие молодежной политики. На эти средства будут отремонтированы молодежные центры в Верхней Туре и Красноуфимске.

- В целом мероприятиями учреждений молодежной политики сегодня охвачено более 400 тысяч молодых людей. Реализация заявленной нами на конкурсе «Регион для молодых» программы позволит повысить число вовлеченной молодежи. Речь идет, прежде всего, о жителях Верхней Туры и Красноуфимска, где появятся современные технически развитые пространства и другие возможности в реализации молодежной политики, -пояснил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В Верхней Туре здание центра разделят на несколько пространств: информационное, образовательное, просвещения, дискуссий, творчества и встреч. Помимо этого, в нем размесят актовый зал, кухонную студию и пространство для молодых семей. В Красноуфимске в молодежном центре «Космос» появятся пространства для работы, мастерские, актовый зал, лаборатории и воркаут-площадка.

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