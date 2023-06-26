На Урале реконструируют два молодежных центра за 84,6 миллиона рублей

Финансирование произойдет по инициативе губернатора региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на реконструкцию двух молодежных центров выделят 84,6 миллиона рублей из федерального бюджета. Это произойдет по инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.

Уже в 2024 году многомиллионную субсидию получит регион на развитие молодежной политики. На эти средства будут отремонтированы молодежные центры в Верхней Туре и Красноуфимске.

- В целом мероприятиями учреждений молодежной политики сегодня охвачено более 400 тысяч молодых людей. Реализация заявленной нами на конкурсе «Регион для молодых» программы позволит повысить число вовлеченной молодежи. Речь идет, прежде всего, о жителях Верхней Туры и Красноуфимска, где появятся современные технически развитые пространства и другие возможности в реализации молодежной политики, -пояснил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В Верхней Туре здание центра разделят на несколько пространств: информационное, образовательное, просвещения, дискуссий, творчества и встреч. Помимо этого, в нем размесят актовый зал, кухонную студию и пространство для молодых семей. В Красноуфимске в молодежном центре «Космос» появятся пространства для работы, мастерские, актовый зал, лаборатории и воркаут-площадка.

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