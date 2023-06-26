В Свердловской области сократилось количество пострадавших от клещей

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципальных образованиях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области в этом году в два раза сократилось количество пострадавших от клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, сравнив с данными на 26 июня прошлого года.
- Зарегистрировано 18 123 пострадавших от присасывания клещей, что в 2 раза ниже аналогичного периода 2022 года и в 1,36 раза ниже среднего многолетнего уровня, - рассказали санврачи. - Среди пострадавших 3 439 детей.
С начала сезона в медицинские организации региона с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» было госпитализировано 85 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 253 человека.
Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципальных образованиях в Свердловской области.
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