Трое медиков из Каменска-Уральского получили жилищные сертификаты

Поддержку получили врач-онколог, отоларинголог и травматолог. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Каменске-Уральском трое медиков получили жилищные сертификаты. Их номинал составляет один миллион рублей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Сертификаты медицинским работникам вручили глава регионального Минздрава Андрей Карлов и представители компании РУСАЛ, которая является спонсором.

- РУСАЛ выделил в этом году пять миллионов рублей, которые будут направлены на приобретение жилья для пяти молодых специалистов-медиков. Компания давно и планомерно помогает медицине Каменска-Уральского с ремонтом больниц и закупкой аппаратуры, - пояснил генеральный директор Уральского алюминиевого завода Евгений Пустынных.

Поддержку получили врач-онколог Дарья Козлова, отоларинголог Яна Казакова и травматолог Владимир Кошелев. Все медики окончили университет по целевому направлению. А в сентябре 2022 года стали работать в городской больнице Каменска-Уральского.

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