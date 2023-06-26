Под Нижним Тагилом выпал снег

Снег неожиданно выпал в Нижнем Тагиле Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Нижнего Тагила заметили в воскресенье, 25 июня, снег на улицах города. Так, например, снег выпал на Исинском тракте. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

- Вот тебе и лето на Среднем Урале, - говорят очевидцы на записи, выложенной в паблике «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Другие очевидцы заявляют о том, что снег выпал также в районе Вагонки, и выкладывают фото.

Напомним, что 26 июня в Нижнем Тагиле днем до +18 градусов, все последующие дни на этой неделе будет еще теплее.

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