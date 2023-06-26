В Уральском медуниверситете в 10 раз выросло число заявлений от абитуриентов

Чаще всего заявления абитуриенты подают на лечебно-профилактический факультет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском медуниверситетет (УГМУ) в 10 раз выросло число заявлений от абитуриентов. Накануне был зафиксирован рекорд. За четыре первых дня подачи документов в университет обратились 454 абитуриента. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В прошлом году за аналогичный период было подано не больше 40 заявлений. Всего в 2023 году на первый курс будут зачислены больше двух тысяч студентов. А это на 14% больше, чем в 2022 году.

- В этом году работа приемной комиссии началась очень активно. Утром 20 июня лично пришли подать заявления 22 человека. Мы видим, что интерес к получению профессии врача у абитуриентов 2023 года значительно вырос, - пояснила ответственный секретарь приемной комиссии УГМУ Елена Шамшурина.

Чаще всего заявления абитуриенты подают на лечебно-профилактический факультет. С прошлого года количество мест на нем подросло на 155 единиц. Помимо этого, больше мест стало и на педиатрическом и медико-профилактическом факультетах.

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