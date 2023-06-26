В Камышлове разыскивают мужчину с тростью

Фото: «Лиза Алерт»
В Камышлове пропал 76-летний Владимир Рогалев. О его местонахождении ничего не известно с 22 июня. Поисками мужчины занимаются полицейские и волонтеры.
- Был одет: предположительно черная кофта, серая рубашка в клетку, черные джинсы, черные кроссовки, - указано в ориентировке «Лиза Алерт».
Пропавший носит бороду и ходит с тростью коричневого цвета.
Известно, что Владимир Рогалев нуждается в медицинской помощи.
Если вы знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке.
Фото: «Лиза Алерт»
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