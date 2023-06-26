В Екатеринбург прилетит первый президент Кыргызстана

Аскар Акаев прочитает лекцию в вузе и проведет встречу со студенческим сообществом и представителями СМИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург 26 июня прилетит первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. Он посетит РГППУ.

- В Российском государственном профессионально-педагогическом университете пройдет уникальная лекция, читать которую будет Аскар Акаевич Акаев, - первый президент Кыргызстана, академик РАН, профессор факультета глобальных процессов МГУ имени М.И. Ломоносова, - сообщили в пресс-службе вуза.

Первый президент Кыргызстана расскажет студентам о ведущей роли России в БРИКС, а также о саммите организации, который пройдет Казани в 2024 году.

Помимо лекции Аскар Акаев примет участие в открытии аудитории имени К.Д. Ушинского и проведет встречу со студенческим сообществом и представителями СМИ.

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