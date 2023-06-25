Конаныхина и Тимошинина взяли золото на чемпионате России в синхронных прыжках в воду

Соревнования продлятся до 29 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам в воду. Он продлится с 24 по 29 июня. По итогам первого дня состязаний золото за синхронные прыжки в воду взяли Юлия Тимошинина и Анна Конаныхина. Спортсменки прыгали с 10-метровой вышки.

Девушки победили, показав результат – 290,46 балла. Второе место взяли Ульяна Манаенкова и Виктория Казанцева из Санкт-Петербурга, набрав 281,34 балла. Замкнули четверку лидеров Евдокия Гайдай-Турлова и Мария Бруенок. Девушки получили 268,50 баллов.

В столицу Среднего Урала прибыли спортсмены из 13 регионов. Всего будет разыграно 13 комплектов медалей.

- Соревнования будут проводиться среди мужчин и женщин в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, трамплина 3 метра и с вышки 10 метров; в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки 10 метров; в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки 10 метров, а также в командных соревнованиях (TEAM EVENT), - пояснили в Департаменте информационной политики региона.

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