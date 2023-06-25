В Екатеринбурге массово отравились курсанты

Пострадали 60 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге случилось массовое отравление в Уральском юридическом университете. 60 курсантов подхватили гастроэнтерит, из них 36 оказались госпитализированы. Об этом сообщил осведомленный источник информационному агентству URA.RU.

Вспышка произошла на территории Уральского юридического института на улице Корепина. Сейчас за медицинской помощью обратились 47 пострадавших. После обследования 11 молодых людей отказались от госпитализации. А остальные дали согласие на размещение в инфекционном отделении в ГКБ №40. У всех юношей кишечная инфекция.

- Тяжелых нет. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, - пояснили в пресс-службе свердловского Министерства здравоохранения.

Точное количество заболевших предстоит установить региональной прокуратуре.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснили в ведомстве.

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