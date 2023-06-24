Площадь возгорания составила 450 квадратных метров Фото: прокуратура Свердловской области

Вечером 23 июня в Первоуральске пожарные ликвидировали пожар на крыше жилого дома на проспекте Ильича. По данным регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Из здания эвакуировали 53 человек, в том числе четырех детей.

- Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 22 человека личного состава, - пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Прокуратура города начала проверку.

- Жильцы многоквартирного дома были эвакуированы и размещены в пункте временного размещения. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований о пожарной безопасности в деятельности управляющей организации, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.