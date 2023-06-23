Первое занятие посетили 16 врачей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области появилась школа для ЛОР-врачей. Обучение в ней началось уже 23 июня. Его посетило 16 врачей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Школа начала работать на базе Свердловской областной клинической больницы №1. Занятия помогают врачам повысить качество оказываемой помощи. Создание школы давно обсуждалось.

- Нам важно наладить взаимодействие с ЛОР-врачами других больниц Свердловской области, чтобы коллеги знали, какие возможности есть у нашего отделения, какие вмешательства мы выполняем, пациентов с какими нозологиями нужно к нам направлять и как их вести в послеоперационном периоде, - отметила заведующая отделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ №1 Ольга Салий.

Занятия будут проводиться каждые три месяца. Следующая встреча пройдет 26 августа. Врачи смогут узнать больше об обследовании и подготовке пациента к операции. Третье занятие планируют провести в декабре.

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