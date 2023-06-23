У мужчины остались дети и внуки. Фото: Евгений Писцов

В Березовском простились с танкистом, погибшим на СВО. Александру Алехину было 45 лет. Мужчина погиб при выполнении боевых задач. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Свердловчанин родился в Гаринском районе. После школы он отправился на срочную службу в Еланский гарнизон. Александр Алехин был танкистом. Еще в армии он освоил профессию плотника-монтажника. Именно этим он и занимался всю свою жизнь.

- С 2006 года Александр Анатольевич жил в Березовском городском округе. В последние годы трудился в организации «Технология современного окна» и занимался монтажом окон, - рассказал Евгений Писцов.

Александр Алехин был танкистом. Фото: Евгений Писцов

Знакомые отзывались об мужчине как о человеке целеустремленном, рассудительном, решительном и надежном. Александр Алехин был охотником и рыбаком. Он был женат. У мужчины остались дети и внуки.

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