У мужчины остались дети и внуки. Фото: Евгений Писцов
В Березовском простились с танкистом, погибшим на СВО. Александру Алехину было 45 лет. Мужчина погиб при выполнении боевых задач. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
Свердловчанин родился в Гаринском районе. После школы он отправился на срочную службу в Еланский гарнизон. Александр Алехин был танкистом. Еще в армии он освоил профессию плотника-монтажника. Именно этим он и занимался всю свою жизнь.
- С 2006 года Александр Анатольевич жил в Березовском городском округе. В последние годы трудился в организации «Технология современного окна» и занимался монтажом окон, - рассказал Евгений Писцов.
Александр Алехин был танкистом. Фото: Евгений Писцов
Знакомые отзывались об мужчине как о человеке целеустремленном, рассудительном, решительном и надежном. Александр Алехин был охотником и рыбаком. Он был женат. У мужчины остались дети и внуки.
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