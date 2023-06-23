В Верхней Пышме почти две недели разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика

Мальчика разыскивают сотрудники полиции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Верхней Пышме почти две недели разыскивают пропавшего 12-летнего Станислава Остякова. Мальчик ушел из дома на улице Петрова днем 10 июня и не вернулся.
- Около 15:13 часов ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено, - сообщается в ориентировке.
Мальчик в день пропажи был одет в черную куртку, черные брюки, кроссовки черно-белого цвета на шнурках (на одной ноге шнурки черного цвета, на другой ноге белого).
Фото: МО МВД России "Верхнепышминский"
В полиции отмечают, что по характеру подросток активный, добрый, дружелюбный, отзывчивый, склонен к бродяжничеству.
Если вы знаете, где может находиться мальчик, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке.
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