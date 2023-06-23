На Среднем Урале высадили больше 250 тысяч деревьев

В мероприятии приняли участие тысячи уральцев
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Свердловской области волонтеры высадили больше 250 тысяч деревьев. Озеленение прошло в рамках акции «Сад памяти». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
В мероприятии приняли участие тысячи уральцев. Цель акции была в высадке 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших россиян во времена Великой Отечественной войны. Для высадки выбрали сосну обыкновенную и ель сибирскую. Их рассадили в 29 определенных участках региона.
- Появление новых насаждений в уральских лесах сегодня приобретает особую значимость. Безусловно, акция «Сад памяти» призывает всех нас отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны, – отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Особенно важно высаживать деревья после массовых лесных пожаров. Так свердловчане помогли восстановить природные ресурсы.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru