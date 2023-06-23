На Среднем Урале высадили больше 250 тысяч деревьев

В мероприятии приняли участие тысячи уральцев Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловской области волонтеры высадили больше 250 тысяч деревьев. Озеленение прошло в рамках акции «Сад памяти». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

В мероприятии приняли участие тысячи уральцев. Цель акции была в высадке 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших россиян во времена Великой Отечественной войны. Для высадки выбрали сосну обыкновенную и ель сибирскую. Их рассадили в 29 определенных участках региона.

- Появление новых насаждений в уральских лесах сегодня приобретает особую значимость. Безусловно, акция «Сад памяти» призывает всех нас отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны, – отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Особенно важно высаживать деревья после массовых лесных пожаров. Так свердловчане помогли восстановить природные ресурсы.

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