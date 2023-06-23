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НовостиОбщество23 июня 2023 6:48

В Каменске-Уральском появятся таблички в память о космонавте Павле Беляеве

Их откроют в день рождения известного горожанина
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Таблички появятся в день рождения космонавта

Таблички появятся в день рождения космонавта

В Каменске-Уральском установят таблички с фактами из жизни и трудового пути космонавта Павла Беляева. Их откроют в 17 часов 26 июня на фасадах домов по улице Беляева. Об этом пишет портал KU66.RU.

Инициаторами установки табличек про космонавта выступили сотрудники Центра развития туризма. Эту идею продвигали несколько лет.

На табличках есть информация о том, что космонавт Павел Беляев родился и вырос в Каменске-Уральском, его полет на космическом корабле «Восход-2» 58 лет назад стал событием мирового уровня.

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