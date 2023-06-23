В Салехарде 14 семей получили ключи от новых квартир

В Салехарде активно строят новое жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Салехарде семьи, ранее проживавшие в ветхом и аварийном жилье, получили ключи от новых квартир. Теперь они будут жить в новостройке по улице Глазкова, 15а будут. Сюда они переедут из домов по улице Республике, 114, Геологов, 22. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Всего в 2023 году в Салехарде планируют сдать больше 45 тысяч квадратных метров жилья. Такие темпы позволят к 2025 году расселить 1 миллион «квадратов» ветхого и аварийного жилья. С начала в Салехарде сдали 159 квартир.

Напомним, что в соседней Свердловской области темпы строительства по итогам 2022 года вышли на рекордный уровень. В этом году власти заявили, что регион установит новый рекорд.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru