В Нижнем Тагиле провели траурное шествие

Тагильчане почтили память героев. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 22 июня, в День памяти и скорби, на мемориале Воинской Славы на Центральном кладбище провели траурное шествие. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

На этом мероприятии тагильчане почтили память участников Великой Отечественной войны. В шествии принял участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты гордумы и ветераны, а также коллективы предприятий и кадеты.

В конце шествия участники почтили память героев Нижнего Тагила минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны погибли 25 тысяч жителей Нижнего Тагила.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru