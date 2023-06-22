В Нижнем Тагиле провели траурное шествие

Тагильчане почтили память героев. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле 22 июня, в День памяти и скорби, на мемориале Воинской Славы на Центральном кладбище провели траурное шествие. Об этом пишет портал TagilCity.ru.
На этом мероприятии тагильчане почтили память участников Великой Отечественной войны. В шествии принял участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты гордумы и ветераны, а также коллективы предприятий и кадеты.
В конце шествия участники почтили память героев Нижнего Тагила минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу.
Отметим, что в годы Великой Отечественной войны погибли 25 тысяч жителей Нижнего Тагила.
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