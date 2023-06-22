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НовостиОбщество22 июня 2023 9:18

Житель Новой Ляли получил реальный срок за подстрекательство подростков к краже

Мужчину осудили на 6,5 лет
Дарья ЧИПУРИНА
Свердловчанин отправится в исправительную колонию особого режима

Свердловчанин отправится в исправительную колонию особого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель новой Ляли отправился в тюрьму за совершение двух преступлений. Мужчина подговорил подростков украсть металлолом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ночью 13 ноября 2022 года, будучи пьяным, мужчина решил совершить преступление. Однако он решил идти на дело не в одиночку, а со своим несовершеннолетним братом и знакомым, которому также не было 18 лет. Свердловчанин пообещал подросткам деньги за сдачу металла.

- Верхотурский районный суд (постоянное судебное присутствие в г. Новая Ляля) с учетом указанных обстоятельств, а также позиции государственного обвинителя назначил по совокупности преступлений виновному наказание в виде шести лет и шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима, – рассказали в ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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