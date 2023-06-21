В Екатеринбурге снесут 77 домов

Екатеринбург избавляют от ветхого жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге осенью планируется провести три аукциона по комплексному развитию территорий, а еще несколько площадок сейчас находятся в стадии обсуждения. Об этом сообщил заместитель начальника департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов.

- По трем площадкам у нас проекты опубликованы, мы будем выходить на общие собрания собственников. Еще пять в работе. В совокупности в 2023–2024 годах планируется вовлечь в КРТ порядка 77 домов, из них 11 аварийных, – рассказал Чернышов журналистам «ФедералПресс».

Для собственников квартир в кварталах улиц Летчиков, Кварцевой и Вилонова планируется провести собрания и, если они будут согласны, то аукционы состоятся уже в октябре.

- Капитальный ремонт – это не панацея. Дома постройки 50–60-х годов ветшают. С основными конструктивными элементами – крышей, стенами и фундаментом – ничего не сделать, – изложил Чернышов аргументы мэрии.

Чиновник также сообщил, что инвестор должен выкупить у собственников «недострой» на Вилонова-Учителей на основании независимой оценки. Затем его можно будет либо снести, либо реконструировать в торговый центр или паркинг.

Для застройки рассматривают Вторчермет, Завокзальный район, Эльмаш и центральную часть города.