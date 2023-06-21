В Екатеринбурге сократилось количество платных парковок

В центре города стало меньше платных парковочных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стало меньше платных парковок. Это произошло по ряду причин. Администрация города провела ревизию перечня адресов со стоянками. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

В центре города стало меньше платных парковочных мест, изменения произошли согласно закону. В связи с реконструкцией здания ФСБ рядом с ТЦ «Европа» полностью исключена стоянка.

- За период действия платных парковок на ряде улиц были проведены работы по реконструкции, в результате чего также уменьшилось количество парковочных мест, - добавили в администрации.

По требованию Госавтоинспекции в некоторых местах изменилось требование к самой парковке. Теперь на части стоянок машины положено ставить не перпендикулярно, а параллельно. Это также поспособствовало сокращению парковочных мест.

Однако вскоре мэрия Екатеринбурга планирует выделить место под новые стоянки. Так, например, в ближайшее время платная парковка может появится на улицах Горького и Тургенева.

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