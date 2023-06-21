Самыми большими любителями Екатеринбургского майонеза оказались жители Казахстана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году уральский майонез впервые стали доставлять в Китай и Туркменистан. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Суммарно, как сообщают таможенники, им уже отправлено порядка 25 тонн.

- При этом Германия, Молдова, США и Узбекистан приостановили закупку этого знаменитого на весь мир соуса, - отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Всего с начала 2023 года уральские производители отправили на экспорт более 4,5 тысячи тонн майонеза. По сравнению с пятью месяцами 2022 года объем вывоза уральского соуса увеличился на четверть, а стоимость возросла почти на 40%.

Как оказалось, самыми большими любителями екатеринбургского майонеза стали жители Казахстана. По данным таможни, на их долю приходится больше половины экспорта. Помимо этого, соус пользуется популярностью у азербайджанцев - там за год более чем в два раза увеличилось количество любителей майонеза. На данный момент поставки уральского соуса осуществляются в Киргизию, Монголию, Таджикистан, Армению, Беларусь и Израиль.

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