Приговор Артемию Кызласову и Михаилу Шилиманову оставили без изменений

Михаил Шилиманов и Артемий Кызласов отбывают длительные сроки тюремного заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде экс-глава особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов и его подельник Михаил Шилиманов пытались обжаловать длительные тюремные сроки, которые им присудили за попытку получения взятки и посредничество при ее передаче. Однако суд решил оставить приговор без изменений.

В июле 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Артемия Кызласова виновным в вымогательстве и получении взятки, а Михаила Шилиманова – в посредничестве при ее получении.

Кызласову назначили 10 лет колонии за ч.6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», а Михаилу – 8 лет за ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество в получении взятки». Оба отбывают наказание в колонии строгого режима и выплачивают штраф по 13 миллионов рублей в пользу государства.

Бывшего главу особой экономической зоны «Титановая долина» обвинили в вымогательстве у компании-субподрядчика, которая выполняла для них заказ. Артемий Кызласов потребовал у Дмитрия Панова, директора ООО «Проектное дело», взятку за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки работ. Мужчин задержали в одном из кафе Екатеринбурга во время получения крупной суммы денег. Михаил Шилиманов выступал организатором встреч главы ОЭЗ и подрядчиком.

- В мае 2019 года «Титановая долина» заключила контракт на проектные и изыскательские работы с одной компанией, а та компания заключила договор еще с одним подрядчиком. После этого Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядчика 10 миллионов рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и угрожал, что будет препятствовать перечислению денег. Через какое-то время сумма взятки увеличилась до 13 миллионов, — сообщили в СКР по Свердловской области.