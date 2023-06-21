В Нижнем Тагиле после капитального ремонта откроется ГДДЮТ

Глава города Владислав Пинаев проверил ход работ. Фото: администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле после капитального ремонта планируют открыть Городской дворец детского и юношеского творчества. Глава города Владислав Пинаев проверил ход работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В ГДДЮТ появились светлые кабинеты, просторный гардероб, комфортны холл и тематические зоны. Дворец постарались сделать ярким и лаконичным одновременно.
Дворец постарались сделать ярким и лаконичным одновременно. Фото: администрация Нижнего Тагила
- Основные виды работ на объекте выполнены. Клининговая компания приступила к генеральной уборке. Сейчас кое-где устраняем мелкие замечания и переключаем сети с временных точек подключения на постоянные, - пояснил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Большие изменения коснулись тренажерного зала. Помещение снабдили системой вентиляции, уложили новое напольное покрытие, оборудовали зону для занятия восточными единоборствами, установлены десятки тренажеров и скалодром. Всего на техническое оснащение образовательного пространства направлено больше 106,7 миллионов рублей.
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