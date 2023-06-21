В Черноисточинске завершают рекультивацию водохранилища

На рекультивацию водохранилища потратили больше 400 миллионов Фото: Лев ИСТОМИН

Рекультивация Черноисточинского водохранилища вышла на финальную стадию. До конца 2023 года со дна водоема поднимут 500 тысяч кубометров отложений. Работы по спасению водоема стартовали в 2020 году, общий объем вложений в проект составил 442,3 миллиона рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Осенью запланировано завершение гидромеханизированных работ и рекультивация нарушенных земель, - говорит региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

Проект лично контролирует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В поселке Черноисточинск построят станцию водоочистки «Южная», которая обеспечит чистой питьевой водой 200 тысяч жителей.