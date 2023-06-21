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НовостиОбщество21 июня 2023 7:21

В Черноисточинске завершают рекультивацию водохранилища

До конца года со дна водоема поднимут 500 тысяч кубометров отложений
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На рекультивацию водохранилища потратили больше 400 миллионов

На рекультивацию водохранилища потратили больше 400 миллионов

Фото: Лев ИСТОМИН

Рекультивация Черноисточинского водохранилища вышла на финальную стадию. До конца 2023 года со дна водоема поднимут 500 тысяч кубометров отложений. Работы по спасению водоема стартовали в 2020 году, общий объем вложений в проект составил 442,3 миллиона рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Осенью запланировано завершение гидромеханизированных работ и рекультивация нарушенных земель, - говорит региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

Проект лично контролирует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В поселке Черноисточинск построят станцию водоочистки «Южная», которая обеспечит чистой питьевой водой 200 тысяч жителей.