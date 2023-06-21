Жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам 400 тысяч рублей

Женщина перевела мошенникам крупную сумму Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Нижнего Тагила на днях перевела мошенникам 400 тысяч рублей, поддавшись на уловку аферистов. После этого женщина обратилась в полицию. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Горожанке позвонил мужчина, который представился сотрудником государственных органов. И сообщил ей о подозрительных операциях, которые якобы проводятся с ее банковскими счетами.

Для пресечения подозрительных действий мужчина перевел звонок на «сотрудницу банка Софию. София предложила женщине оформить два «зеркальных» кредита на общую сумму в 400 тысяч рублей в разных банках.

Жительница Тагила оформила кредиты и перевела деньги на счета, номера которых ей сообщили мошенники. На следующий день женщина поняла, что стала жертвой преступников.