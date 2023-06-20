Самолет, летевший из Анталии в Екатеринбург, совершил посадку в Челябинске

Пассажиры судна ждут дозаправки. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

В Челябинске внепланово приземлился самолет, летевший из Анталии в Екатеринбург. Судно AzurAir совершило посадку в Баландино. Причиной тому стала непогода на Среднем Урале. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила пассажирка авиалайнера.

- Мы летели из Анталии в Екатеринбург. Сели в Челябинске. Причина посадки - непогода. Сейчас пока в Челябинском аэропорту находимся, внутри самолета. Насколько я знаю, мы тут ненадолго задержимся. Будет дозаправка, и полетим дальше. Говорят, ожидайте информацию о дальнейших действиях, - поделилась екатеринбурженка, летевшая с отпуска.

По данным на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово, из Челябинска самолет рейса ZF-838 вылетит уже в 14:10. Задержка прибытия судна составит всего 40 минут. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово.

- Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге (сильный боковой ветер) рейс ZF-838 из Антальи ушел на запасной аэродром в Челябинск. С пассажирами работают представители авиакомпании, - рассказали в Кольцово.

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