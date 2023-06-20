Министр сообщил, что с начала месяца выявлено отсутствие должного контроля при поступлении детей в оздоровительные организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детских лагерях и санаториях Свердловской области усилят меры санитарной безопасности после того, как в них было зафиксировано несколько случаев отравления. Власти региона уделяют этому особое внимание, сообщил министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

- Произошедшие случаи заболеваний в каждом муниципалитете должны быть проанализированы, и на основании результатов должны быть сделаны соответствующие выводы и обеспечены все меры профилактики, - рассказал министр. - С начала месяца выявлено отсутствие должного контроля при поступлении детей в оздоровительные организации.

Он также отметил, что, в частности, в лагерь «Спутник» в Арамиле заехали дети, болеющие бессимптомно, из-за чего инфекция получила распространение.

Напомним, зафиксировано уже несколько случаев заболевания детей кишечной инфекцией в загородных лагерях в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Алапаевском районе. Роспотребнадзор организовал проверки по каждому из них.

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