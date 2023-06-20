Фото: пресс-служба Свердловской киностудии

Генеральным директором Свердловской киностудии вновь стал Виктор Шадрин. Его избрали на должность на три года. Как сообщили в пресс-службе киностудии, кандидатура генерального директора одобрена с учетом позиции Министерства культуры РФ и утверждена распоряжением Росимущества в Свердловской области.

- Основная задача, которая перед нами стоит - снимать кино. Сделать так, чтобы кинопроизводство на студии стало, как бы это не звучало, основным видом ее жизнедеятельности. И, видимо, у нашей команды это получается. Сейчас в разных стадиях производства 12 картин, как игровых, так и документальных, - рассказал Виктор Шадрин.

Виктор Шадрин возглавляет Свердловскую киностудию с апреля 2021 года. За это время она получила статус опорной наряду с «Ленфильмом», киностудией имени Горького и «Мосфильмом», это позволяет проводить модернизацию и техническое перевооружение. А все двенадцать кинопроектов, которые сейчас в стадии производства, получили поддержку Минкультуры РФ.

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