В Кушве депутата отстранили от должности из-за сокрытия доходов

Обвиняемый попытался оспорить решение суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве депутат остался без мандата, поскольку его заподозрили в коррупции. Мужчина сокрыл доходы свои и жены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Депутат скрыл информацию о получении дивидендов, а также не предоставил сведения о доходах супруги. В связи с этим прокуратуры вынесла представление в Думу об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. На депутата возложили запрет занимать должность в Думе.

- Не согласившись с указанным решением, прокурор направил в суд исковое заявление о применении к депутату меры ответственности в виде досрочного прекращения полномочий, - рассказали в ведомстве.

Однако городской суд все же удовлетворил исковые требования прокурора. Депутат досрочно покинул Думу.

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