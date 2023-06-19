Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники передадут детям в соцучреждения 720 контрафактных машинок. Их изъяли у бизнесмена.

- Сейчас мы готовим документы для признания контрафактных игрушек бесхозяйными с последующей передачей их в социальные учреждения. Игрушки имеют сертификат соответствия и безопасны для детей старше трех лет, - рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Партию игрушек весом 2,2 тонны (более 8 тысяч машинок) бизнесмен ввез из Узбекистана в прошлом году. Груз он разместил на Челябинском таможенном посту - поближе к собственному складу. Декларацию на товары бизнесмен направил в Уральскую электронную таможню. Позже при проверке сведений у инспектора возникли сомнения в соблюдении декларантом прав интеллектуальной собственности.

- В результате досмотра выяснилось, что на корпусах 720 машинок нанесено изображение бренда схожего до степени смешения с товарным знаком «BMW AG». Правообладатель подтвердил, что не давал уральцу разрешения на использование интеллектуальных прав, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По решению Арбитражного суда Свердловской области нарушитель также обязан выплатить штраф.