Снос старинной усадьбы Беленкова в Екатеринбурге приостановлен прокуратурой

Усадьба находится на улице Розы Люксембург. Фото: "Реальная история - Екатеринбург" во "Вконтакте"

Прокуратора остановила снос исторического здания в Екатеринбурге по адресу Розы Люксембург, 73. Об этом в соцсетях сообщает фонд «Реальная история – Екатеринбург». Речь идет об одной из старинных усадеб города, усадьбе Беленкова.

Сейчас земля под памятником и само здание находится во владении ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро», а также он исключен из реестра объектов культурного наследия.

- 9 июня прокуратура подала иск с обеспечительными мерами. Ответчик ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро» уведомлен о недопустимости сноса остатков усадьбы Беленкова, - пишут участники фонда на странице во «Вконтакте».

По данным портала 66.RU, запрет на снос здания продлится до окончания рассмотрения дела. В качестве третьих лиц привлечены эксперты, которые выдали заключение об утрате усадьбой историко-культурной ценности. Известно, что днем 18 июня к усадьбе приехала строительная техника и начала снос здания.

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