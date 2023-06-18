Запах гари в Екатеринбург пришел со стороны Асбеста

Запах гари почувствовали жители нескольких районов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метеоролог и автор Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин объяснил, откуда пришел смог в уральскую столицу. Жители города почувствовали запах гари утром 18 июня.

- Горит к югу от Асбеста, между Белокаменным и Барабой. Восточный ветер несет дым в сторону Екатеринбурга, - объяснил эксперт порталу «Е1».

Дымку с утра заметили в разных районах города. Например, на гарь пожаловались жители Академического, Эльмаша, Химмаша и других. По данным МЧС по Свердловской области, возле Екатеринбурга нет торфяных пожаров, которые могли бы стать причиной возникновения гари.

При этом, за минувшие сутки на Среднем Урале удалось ликвидировать девять лесных пожаров. Еще шесть пожаров спасателям удалось локализовать, уточнили в Департаменте информационной политики региона. Непотушенными остаются природные пожары в Богдановичском, Гаринском, Сосьвинском районах.

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