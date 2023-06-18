На «Уральской Ночи Музыки» адаптируют шесть площадок для людей с инвалидностью

"Уральская Ночь Музыки" пройдет 23 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть площадок на фестивале «Уральская Ночь Музыки» будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Песни хедлайнеров переведут на язык жестов. Об этом сообщают в Департаменте информационной политики региона.

- В числе адаптированных площадок – сцена «МОТИВ Stage» на Плотинке, «ГикКон Stage» и «Рокот стадиона» у «Екатеринбург Арены», «Фолк-карнавал» и «Музыка через призму театра» в Харитоновском парке, а также площадка «СВЕТАЕТ» у главного корпуса УрФУ, - уточняют в ДИПе.

На этих площадках музыкального фестиваля организуют специальные сидячие места, а также специализированные туалеты. Людей, имеющих инвалидность, будут встречать и сопровождать волонтеры, которые уже прошли обучение.

На язык жестов будут переведены хиты таких звезд как группа IOWA и Валерий Сюткин. Напомним, ежегодное событие в этот раз пройдет 23 июня. Концерты начнутся в 15:00, а завершение всей «Ночи музыки» пройдет в 03:00, на традиционной акции «Светает». Всего для горожан выступит 2500 артистов.

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