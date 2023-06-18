Родители школьников в Екатеринбурге возмутились домашним заданием на летние каникулы

В одной из гимназий школьникам рекомендуют прочитать 147 произведений Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге родители школьников возмутились большим объемом домашнего задания на летние каникулы. Например, в гимназии №94 ученикам выдали список из 147 произведений, которые нужно прочитать к 1 сентября, пишет портал «Е1».

- Все книжки из списка даже взрослый прочитать не успеет! Ребенок учится во втором классе, в перечне есть произведения, которые сын еще не понимает, там язык сложный, - поделилась мнением с порталом жительница Екатеринбурга Анна.

Однако в Департаменте образования Екатеринбурга родителей поспешили успокоить: за невыполненное задание во время летних каникул школьникам не поставят «двойки». По закону учителя не могут задавать обязательное домашнее задание на каникулы, а могут лишь выдавать список литературы, рекомендованной для чтения и подготовки к новому учебному году.

- Школы предлагают списки художественной литературы для чтения и рекомендуют прочитать эти произведения для подготовки к новому учебному году, - заключили в Департаменте.

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