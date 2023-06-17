В Екатеринбурге за сто миллионов продают замок с жильем для прислуги

Фото: «Новый ориентир» | «Циан»

В поселке «Карасьеозерский», который относится к Екатеринбургу, продают просторный коттедж, цена которого составляет почти 100 миллионов рублей.

Фото: «Новый ориентир» | «Циан»

Площадь шикарного дома, похожего на замок, составляет 751 квадратный метр, здесь есть мастер-спальня на 150 «квадратов», несколько жилых комнат и санузлов, а также мансарда с кинозалом, сауна с джакузи, винный погреб и зимний сад. Также к дому относится просторный гараж на два автомобиля и однокомнатная квартира для прислуги с отдельным выходом. Дом-замок расположен на участке в 20 соток.

Фото: «Новый ориентир» | «Циан»

В элитном поселке есть зимний каток, спорткомплекс и бассейн, детская площадка, футбольное поле. До центра Екатеринбурга на автомобиле можно добраться за 20 минут.

Фото: «Новый ориентир» | «Циан»

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