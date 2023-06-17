На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила введут досмотр пассажиров

Безопасность на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила усилят Фото: Лев ИСТОМИН

На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила в 2024 году ужесточат правила безопасности, на объекте установят оборудование для досмотра пассажиров. Об этом пишет ИА «Все новости».

Сейчас в разработке находится проект по оснащению вокзала современным оборудованием для досмотра пассажиров. В здание установят камеры видеонаблюдения, интраскопы с лентами для багажа и ручной клади.

После этого будет заключен договор с подразделением транспортной безопасности для досмотра пассажиров.

Отметим, что в настоящее время на вокзале в Нижнем Тагиле есть только рамки с металлоискателями, а также охрана и транспортная полиция.

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