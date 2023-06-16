На Ямале исчезли школьники

Фото: УМВД по городу Ноябрьску

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа 16 июня объявили в розыск двух пропавших школьников – 15-летнюю Екатерину Шапель и 13-летнего Антона Полякова. Об этом пишет портал «Ямал 1».

На момент пропажи Екатерина была одета в толстовку зеленого цвета, серые джинсы и бело-розовые кеды. Антон был одет в красную кофту с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки.

Все, кто что-либо знает о пропавших школьниках, просят сообщить данные по телефонам полиции 02, 102 или 112.

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