Скончался бывший глава Ревды Михаил Матафонов

Михаил Матафонов был награжден почетными грамотами министерства экономики и труда Свердловской области и главы Екатеринбурга Фото: администрация Екатеринбурга
Скончался бывший глава Ревды и Комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Михаил Матафонов. Ему было 63 года. Об этом сообщили в пресс-службе столицы Урала.
- Своей отзывчивостью и преданностью делу он снискал уважение, любовь коллег и жителей уральской столицы, - добавили в мэрии.
Соболезнования родным и близким Михаила Матафонова в связи с его кончиной выражают глава Екатеринбурга, администрация города, депутаты и аппарат Екатеринбургской Гордумы.
Михаил Матафонов был кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономической теории. Кроме того, Михаил Матафонов был награжден почетными грамотами министерства экономики и труда Свердловской области и главы Екатеринбурга.
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