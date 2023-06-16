В Екатеринбурге приставы вскрыли дверь квартиры, чтобы вернуть жильцам дома газ

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Блюхера была неисправна газовая плита. Из-за этого подачу газа отключили во всем здании, чтобы обеспечить безопасность жильцов. В ситуации пришлось вмешаться приставам.

- В Кировском районном отделении судебных приставов возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина об обязании предоставить доступ в жилое помещение по адресу Екатеринбург, ул. Блюхера, 49, для проведения технических работ по обслуживанию газового оборудования, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Владелец квартиры в добровольном порядке не исполнил решение суда. Поэтому под контролем судебного пристава-исполнителя дверь в помещение была вскрыта принудительно. Специалисты по обслуживанию газового оборудования поставили «заглушку», изолировав неисправную плиту от общего газоснабжения, и вернули газ остальным жильцам дома.

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru