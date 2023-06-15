В Полевском пропала 62-летняя женщина, ушедшая в лес за грибами

На момент пропажи женщина была одета в темно-синие спортивные штаны, вязанную белую футболку и синюю бейсболку. Фото:«Прорыв»

В Полевском пропала 62-летняя женщина. О местонахождении Татьяны Дубовцевой неизвестно с 14 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы – рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые, глаза серо-зеленого цвета, - рассказали волонтеры.

На момент пропажи женщина была одета в темно-синие спортивные штаны, вязаную белую футболку и синюю бейсболку. На ногах у Татьяны Дубовцевой были обуты кроссовки серого цвета.

- Ушла в лес за грибами и не вернулась, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Сейчас поисками женщины занимаются волонтеры и сотрудники полиции по городу Полевской. Если вам известно, где может находиться Татьяна Дубровцева, сообщите об этом руководителю отряда «Прорыв» Наталье по номеру 89000440220. Также вы можете обратиться в МВД, набрав 83435034340 либо 102 (02).

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