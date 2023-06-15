В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила женщину

Перед пешеходным переходом самокатчики должны спешиваться
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила 36-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло 14 июня возле дома 67 по улице Уральская.
- Девушка, управляя СИМ, двигаясь по ул. Уральской в сторону ул. Учителей, на регулируемом пешеходном переходе допустила наезд на пешехода, который двигался по регулируемому пешеходному переходу в попутном направлении, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении ГИБДД.
Женщину-пешехода с ушибом брови доставили в больницу.
Госавтоинспекция напоминает, что лица, управляющие средствами индивидуальной мобильности, являются участниками дорожного движения и при передвижении должны руководствоваться требованиями ПДД и строго соблюдать их. При переходе через проезжую часть по пешеходному переходу, им необходимо спешиться и переходить дорогу пешком.
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