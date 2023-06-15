Жителей Екатеринбурга приглашают оставить послание о метрополитене для «Капсулы времени»

«Капсулу времени», заложенную в электродэпо, откроют в 2048 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Екатеринбурга приглашают оставить послание с фото и письмами о метрополитене для «Капсулы времени». Ее заложат на территории электродепо «Калиновское».

- В рамках празднования 300-летия города Екатеринбурга приглашаем вас принять участие в акции по формированию послания в будущее: «Каким представляют метрополитен жители нашего города через 25 лет», - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Метро Екатеринбурга».

«Капсулу времени», заложенную в электродэпо, откроют в 2048 году.

Материалы можно направить по почте: 620014, г. Екатеринбург, а/я 399 (с пометкой «Капсула времени»), передать сотрудникам транспортной безопасности на любой из станций метрополитена или принести на контрольно-пропускной пункт Управления метрополитена на ул. Володарского, д. 3. Сбор материала для капсулы времени продлится до 1 августа 2023 года.

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