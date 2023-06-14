В Серове детям-инвалидам предоставят необходимые лекарства

Трем детям из Серова вскоре окажут помощь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Серове дети-инвалиды получили необходимые лекарства. Добиться этого получилось только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ведомство проверило соблюдение Серовской городской больницей требований законодательства по обеспечению детей-инвалидов препаратами и медицинскими изделиями. Были выявлены нарушения.
Оказалось, что 14-летнему мальчику с диагнозом эпилепсия назначили лекарства. Однако с июля по декабрь 2022 года ребенок не получал назначенных препаратов. Также шестилетний ребенок с параличом с февраля по март 2023 года не были выписаны лекарства. А 11-летняя девочка с сахарным диабетом не получала нужного количества инъекционных игл.
- В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление главному врачу Серовской городской больницы. После вмешательства прокуратуры медицинские препараты и изделия предоставлены детям-инвалидам в необходимом количестве, - рассказали в ведомстве.
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