Гособвинитель запросил для бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева 23 года колонии

Бывшего чиновника обвиняют в покушении на убийство, мошенничестве в особо крупном размере, вымогательстве и отмывании денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственный обвинитель запросил для бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева 14 лет лишения свободы. А путем сложения наказаний – 23 года заключения. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил адвокат подсудимого Сергей Колосовский.

Также обвинение просит приговорить Контеева к двум годам ограничения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей. Бывшего чиновника обвиняют в покушении на убийство, мошенничестве в особо крупном размере, вымогательстве и отмывании денег.

- Государственный обвинитель попросил назначить Контееву 14 лет лишения свободы, а также освободить от уголовной ответственности по статье 159 части 4 и статье 174.1 части 3 пункта «а» в связи с истечением сроков давности, - пояснил Колосовский.

Напомним, что в 2014 году Виктор Контеев был приговорен к 18 годам лишения свободы за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийству.

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