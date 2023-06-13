Собаки стали чаще нападать на уральцев

Собаки чаще нападают на уральцев летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области все чаще становятся жертвами нападения собак. Медики региона озвучили тревожную статистику, которую приводит издание «ФедералПресс».

В первые месяцы 2023 года на Среднем Урале зарегистрировано 197 случаев нападения собак на людей, из них 34 раза животные атаковали жителей Екатеринбурга.

- Речь идет как о бродячих, так и о домашних питомцам, - рассказали изданию в пресс-службе скорой медицинской помощи Екатеринбурга.

Статистика по укусам традиционно растет в летние месяцы, когда люди занимаются активным отдыхом, и их тело не защищено толстой одеждой.

Медики отмечают, что чаще всего агрессивные собаки атакуют мужчин и детей. Большую опасность собаки представляют именно для маленьких детей, так как травмы приходятся у них на лицо и шею.