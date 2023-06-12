Жительница Сортировки выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть

Фото выпавшей из окна женщины появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге женщина выпала из окна многоэтажного дома на Сортировке и разбилась насмерть. Это произошло на улице Ангарская, 54.

Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, погибшей оказалась женщина 1976 года рождения.

- По имеющейся информации, происшествие не носит криминальный характер, - отметили в ведомстве.

По факту смерти жительницы Екатеринбурга в Следственном комитете проводится проверка.

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