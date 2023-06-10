В Верхней Туре набережную обновили за 192 млн рублей

Фото: департамент информполитики региона

В Верхней Туре открыли вторую очередь обновленной набережной, сообщает департамент информполитики региона. На работы ушло 192 миллиона рублей.

- Первую очередь благоустроенной набережной открыли в 2019 году, - рассказали в департаменте информполитики региона.

На набережной оборудовали пляжную зону с белым песком, лежаками и детскими игровыми комплексами, плавучие беседки и пирсы для рыбаков. Кроме того, был создан амфитеатр «Тещин мост», на правом берегу набережной появились велопешеходная дорожка и прогулочная зона с причалами для лодок, а на левом берегу оформлена прогулочная линия и спуски к причалам.

Территория благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru