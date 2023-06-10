В Верхней Туре набережную обновили за 192 млн рублей

Фото: департамент информполитики региона
В Верхней Туре открыли вторую очередь обновленной набережной, сообщает департамент информполитики региона. На работы ушло 192 миллиона рублей.
- Первую очередь благоустроенной набережной открыли в 2019 году, - рассказали в департаменте информполитики региона.
На набережной оборудовали пляжную зону с белым песком, лежаками и детскими игровыми комплексами, плавучие беседки и пирсы для рыбаков. Кроме того, был создан амфитеатр «Тещин мост», на правом берегу набережной появились велопешеходная дорожка и прогулочная зона с причалами для лодок, а на левом берегу оформлена прогулочная линия и спуски к причалам.
Территория благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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