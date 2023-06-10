На Урале в столкновении двух легковушек пострадала 17-летняя девочка

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На 22 километре Полевского тракта столкнулись две легковушки. ДТП произошло утром 10 июня. В аварии пострадала 17-летняя девочка. С различными травмами она доставлена в медицинское учреждение.

- По предварительной информации, водитель Daewoo Nexia, при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с Hyundai Getz, которая двигалась со стороны Екатеринбурга в сторону Полевского. После чего водитель автомашины Hyundai Getz допустила съезд с дороги в кювет, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Девочка находилась в Hyundai Getz. Она ехала на переднем пассажирском сидении, пристегнувшись ремнем безопасности.

В ГИБДД добавили, что за рулем Daewoo Nexia находился 41-летний мужчина со стажем вождения 9 лет.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям, что при выезде со второстепенной дороги необходимо предоставить преимущество водителям транспорта, который движется по главной дороге.

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