В Екатеринбурге оштрафовали водителя автобуса, играющего в телефон во время движения

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД Екатеринбурга 1 июня прислали видеозапись, на которой водитель 052 маршрута прямо во время движения играл в игру на телефоне. Сотрудники Госавтоинспекции установили личность мужчины, нарушившего ПДД.

- Им оказался 58-летнйи мужчина, имеющий водительский стаж управления 40 лет из них 11 лет управления автобусом. Нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.36.1 КоАП РФ - Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Мужчине придется заплатить штраф в размере 1500 рублей. Он обещал больше не нарушать правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям общественного транспорта, что отвлекаясь на посторонние предметы, внимание от дорожной обстановки значительно уменьшается и риск возникновения ДТП растет. Кроме того, нарушая ПДД, водитель общественного транспорта подвергает риску не только себя, но и пассажиров, а также других участников дорожного движения.

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